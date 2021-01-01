Intel Core i5 11300H против Intel Core i5 10200H
Что лучше: Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Intel Core i5 10200H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i5 10200H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1373 и 1093 балла
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2491
Passmark CPU (многоядерный)
8590
Geekbench 5 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +26%
1390
1102
Geekbench 5 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +1032%
4755
420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i5-11300H
|i5-10200H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Сайт Intel Core i5 10200H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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