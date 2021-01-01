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Intel Core i5 11300H против Intel Core i5 10210U

Intel Core i5 11300H
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 11300H
Intel Core i5 10210U

Что лучше: Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 978 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и Intel Core i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Comet Lake
Номер модели i5-11300H i5-10210U
Сокет BGA-1449 BGA-1528
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.6-3.1 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Intel Core i5 11300H +271%
1.41 терафлопс
Core i5 10210U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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