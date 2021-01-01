Intel Core i5 11300H против Intel Core i5 10210U
Что лучше: Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 978 баллов
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +59%
1392
873
Cinebench R23 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +87%
5328
2856
Passmark CPU (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +28%
2861
2243
Passmark CPU (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +77%
11446
6449
Geekbench 5 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +43%
1369
959
Geekbench 5 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +57%
4571
2905
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-11300H
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 80EU
|UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-31x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel UHD Graphics 620
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|192
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|20
|3
|Вычислительные блоки
|80
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1