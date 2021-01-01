Intel Core i5 11300H против Intel Core i5 10500
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или десктопный Intel Core i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1373 и 1150 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10500 +4%
470
Cinebench R20 (многоядерный)
2062
Core i5 10500 +68%
3456
Passmark CPU (одноядерный)
2783
Passmark CPU (многоядерный)
13464
Geekbench 5 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +18%
1384
1171
Geekbench 5 (многоядерный)
4746
Core i5 10500 +25%
5928
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|192 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-11300H
|i5-10500
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-31x
|31x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Сайт Intel Core i5 10500
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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