Intel Core i5 11300H против Intel Core i5 10500H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Intel Core i5 10500H с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i5 10500H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1382 и 1158 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +20%
1412
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
5398
Core i5 10500H +29%
6942
Passmark CPU (одноядерный)
2948
2695
Passmark CPU (многоядерный)
11452
Core i5 10500H +8%
12404
Geekbench 5 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +20%
1394
1158
Geekbench 5 (многоядерный)
4648
Core i5 10500H +15%
5357
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i5-11300H
|i5-10500H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 80EU
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-31x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|192
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|20
|3
|Вычислительные блоки
|80
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Сайт Intel Core i5 10500H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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