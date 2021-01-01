Главная > Сравнения CPU > Intel Core i5 11300H vs Core i5 11260H

Intel Core i5 11300H против Intel Core i5 11260H

Intel Core i5 11300H
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i5 11300H
Intel Core i5 11260H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Intel Core i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • На 22% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1373 и 1243 балла
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и Intel Core i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Tiger Lake H45
Номер модели i5-11300H i5-11260H
Сокет BGA-1449 BGA-1787
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.6-3.1 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 21-26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 4800H vs Intel Core i5 11300H
2. Core i5 10300H vs Intel Core i5 11300H
3. Core i5 1135G7 vs Intel Core i5 11300H
4. Ryzen 5 5600H vs Intel Core i5 11300H
5. Core i7 10750H vs Core i5 11260H
6. Core i5 10300H vs Core i5 11260H
7. Core i7 11800H vs Core i5 11260H
8. Ryzen 7 5800H vs Core i5 11260H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11260H или Intel Core i5 11300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях