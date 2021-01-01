Intel Core i5 1130G7 против AMD Ryzen 7 3750H
Что лучше: Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1289 и 853 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
352
Cinebench R20 (многоядерный)
1788
Passmark CPU (одноядерный)
2125
Passmark CPU (многоядерный)
8243
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1130G7 +52%
1275
841
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1130G7 +21%
4177
3463
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|1100 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen+
|Номер модели
|i7-1130G7
|-
|Сокет
|BGA-1598
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8-1.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|23x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1130G7
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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