Главная > Сравнения CPU > Core i5 1130G7 vs Ryzen 7 4800U

Intel Core i5 1130G7 против AMD Ryzen 7 4800U

Intel Core i5 1130G7
VS
AMD Ryzen 7 4800U
Intel Core i5 1130G7
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц или AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 1130G7
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1289 и 1169 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1130G7 +11%
1275
Ryzen 7 4800U
1149
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1130G7
4177
Ryzen 7 4800U +54%
6445

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1130G7 и AMD Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 2
Номер модели i7-1130G7 -
Сокет BGA-1598 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.8-1.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 18x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1130G7 Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1130G7 против Intel Core i7 1065G7
2. Intel Core i5 1130G7 против Intel Core i5 1135G7
3. Intel Core i5 1130G7 против Intel Core i5 10210U
4. Intel Core i5 1130G7 против AMD Ryzen 3 4300U
5. Intel Core i5 1130G7 против Intel Core i5 1030G7
6. AMD Ryzen 7 4800U против Intel Core i7 10750H
7. AMD Ryzen 7 4800U против Intel Core i7 1065G7
8. AMD Ryzen 7 4800U против AMD Ryzen 7 4800H
9. AMD Ryzen 7 4800U против Intel Core i7 10875H
10. AMD Ryzen 7 4800U против Intel Core i5 1135G7

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800U или Intel Core i5 1130G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях