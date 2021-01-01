Intel Core i5 1130G7 против AMD Ryzen 9 4900HS
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц или AMD Ryzen 9 4900HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 4900HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1289 и 1174 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
500
Cinebench R20 (многоядерный)
4234
Passmark CPU (одноядерный)
2603
Passmark CPU (многоядерный)
19668
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1130G7 +9%
1275
1172
Geekbench 5 (многоядерный)
4177
Ryzen 9 4900HS +75%
7289
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|16 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen 2
|Номер модели
|i7-1130G7
|-
|Сокет
|BGA-1598
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|0.8-1.8 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|30x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1130G7
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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