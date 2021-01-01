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Intel Core i5 1130G7 против AMD Ryzen 9 5900HS

Intel Core i5 1130G7
VS
AMD Ryzen 9 5900HS
Intel Core i5 1130G7
AMD Ryzen 9 5900HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HS and 1130G7
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 5900HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1450 и 1273 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1130G7
3248
Ryzen 9 5900HS +296%
12855
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1130G7
10666
Ryzen 9 5900HS +112%
22583
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1130G7 и AMD Ryzen 9 5900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 3
Номер модели i7-1130G7 -
Сокет BGA-1598 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.8-1.8 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8-18x 30x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1130G7
1.41 терафлопс
Ryzen 9 5900HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1130G7 Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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