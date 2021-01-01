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Intel Core i5 1130G7 против Apple M1

Intel Core i5 1130G7
VS
Apple M1
Intel Core i5 1130G7
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1130G7
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1290 баллов
  • На 7% ниже чем у Core i5 1130G7 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1130G7
н/д
Apple M1
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1130G7
1311
Apple M1 +34%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1130G7
4379
Apple M1 +74%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1130G7 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 сентября 2020 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-1130G7 -
Сокет BGA-1598 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 0.8-1.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 8-18x 0x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1130G7 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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