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Intel Core i5 1130G7 против Apple M2

Intel Core i5 1130G7
VS
Apple M2
Intel Core i5 1130G7
Apple M2

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1130G7
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1251 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1130G7
1221
Apple M2 +28%
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1130G7
3240
Apple M2 +170%
8738
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1130G7
2543
Apple M2 +62%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1130G7
9854
Apple M2 +50%
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1130G7
1249
Apple M2 +55%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1130G7
4305
Apple M2 +107%
8901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1130G7 и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 сентября 2020 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake UP4 -
Номер модели i7-1130G7 -
Сокет BGA-1598 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 0.8-1.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 8-18x -
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1130G7
1.41 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1130G7 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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