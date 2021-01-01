Главная > Сравнения CPU > Core i5 1130G7 vs Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i5 1130G7 против Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i5 1130G7
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i5 1130G7
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц или Intel Core i3 1000NG4 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 1130G7
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1289 и 1029 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • На 40% ниже чем у Core i5 1130G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1130G7 и Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Ice Lake Y
Номер модели i7-1130G7 i3-1000NG4
Сокет BGA-1598 BGA-1377
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 0.8-1.8 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 11x
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1130G7 Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1160G7 vs i5 1130G7
2. AMD Ryzen 5 4500U vs Intel Core i3 1000NG4
3. Intel Core i5 10210U vs Intel Core i3 1000NG4
4. Intel Core i3 1005G1 vs Intel Core i3 1000NG4
5. Intel Core i5 10210Y vs Intel Core i3 1000NG4

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1000NG4 или Intel Core i5 1130G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях