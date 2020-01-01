Intel Core i5 1130G7 против i3 10100
Что лучше: Intel Core i5 1130G7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
- На 86% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 9 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
443
Cinebench R20 (многоядерный)
2279
Passmark CPU (одноядерный)
2616
Passmark CPU (многоядерный)
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1130G7 +7%
1179
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
3035
Core i3 10100 +37%
4172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1130G7
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|37x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-4267
|DDR4-2666
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1130G7
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i5 1130G7 или Intel Core i7 1165G7
- Intel Core i5 1130G7 или Intel Core i5 1030G7
- Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 10500
- Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 10400
- Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 3 3100
- Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 3 3200G
- Intel Core i3 10100 или Intel Core i3 10320