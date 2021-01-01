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Intel Core i5 1130G7 против i3 1125G4

Intel Core i5 1130G7
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i5 1130G7
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 1130G7
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1289 и 1100 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR4x-3733

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1130G7 и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Tiger Lake UP4
Номер модели i7-1130G7 i3-1125G4
Сокет BGA-1598 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.8-1.8 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x -
Скорость шины 2 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 LPDDR4x-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1130G7 Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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