Главная > Сравнения CPU > Core i5 1130G7 vs Core i5 1030G4

Intel Core i5 1130G7 против i5 1030G4

Intel Core i5 1130G7
VS
Intel Core i5 1030G4
Intel Core i5 1130G7
Intel Core i5 1030G4

Что лучше: Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 1030G4 на 0.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1030G4 and 1130G7
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1289 и 1068 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030G4
  • На 40% ниже чем у Core i5 1130G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1130G7 и i5 1030G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Ice Lake
Номер модели i7-1130G7 i5-1030G4
Сокет BGA-1598 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.8-1.8 ГГц 0.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 7x
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1130G7 Сайт Intel Core i5 1030G4
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 1130G7 или Core i7 1165G7
2. Core i5 1130G7 или Core i7 1160G7
3. Core i5 1130G7 или Core i5 1030G7
4. Core i5 1030G4 или Core i5 1035G4

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1030G4 или i5 1130G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях