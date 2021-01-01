Что лучше: Intel Core i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.