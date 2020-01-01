Intel Core i5 1130G7 против i5 1035G7
Что лучше: Intel Core i5 1130G7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Core i5 1035G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
427
Cinebench R20 (многоядерный)
1225
Passmark CPU (одноядерный)
2361
Passmark CPU (многоядерный)
8495
Geekbench 5 (одноядерный)
1179
Core i5 1035G7 +7%
1256
Geekbench 5 (многоядерный)
3035
Core i5 1035G7 +38%
4194
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-1130G7
|i5-1035G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|12x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1130G7
|Сайт Intel Core i5 1035G7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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