Intel Core i5 11320H против AMD Ryzen 3 5400U
Что лучше: Intel Core i5 11320H на 2.5-3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1457 и 1232 балла
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 29% ниже чем у Core i5 11320H пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2859
Passmark CPU (многоядерный)
11789
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11320H +19%
1453
1223
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11320H +35%
5406
3990
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 июня 2021
|7 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-11320H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5-3.2 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25-32x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11320H
|Сайт AMD Ryzen 3 5400U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|12
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