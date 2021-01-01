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Intel Core i5 11320H против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i5 11320H
VS
AMD Ryzen 5 4500U
Intel Core i5 11320H
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11320H на 2.5-3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 11320H
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1457 и 1080 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 29% ниже чем у Core i5 11320H пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11320H +35%
1458
Ryzen 5 4500U
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11320H +24%
5451
Ryzen 5 4500U
4387
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11320H и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 июня 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen 2
Номер модели i7-11320H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 2.5-3.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25-32x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11320H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 4500U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11320H Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 16

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Комментарии

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