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Intel Core i5 11320H против AMD Ryzen 5 6600U

Intel Core i5 11320H
VS
AMD Ryzen 5 6600U
Intel Core i5 11320H
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11320H на 2.5-3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 11320H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 20% ниже чем у Core i5 11320H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11320H
5926
Ryzen 5 6600U +65%
9802
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11320H
5655
Ryzen 5 6600U +33%
7512
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11320H и AMD Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 июня 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Rembrandt
Номер модели i7-11320H -
Сокет BGA-1449 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.5-3.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25-32x 29x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11320H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11320H Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 4 -

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Комментарии

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