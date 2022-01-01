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Intel Core i5 11320H против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i5 11320H
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i5 11320H
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11320H на 2.5-3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 11320H
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • На 57% ниже чем у Core i5 11320H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11320H
6003
Ryzen 7 5825U +64%
9837
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11320H
11130
Ryzen 7 5825U +66%
18436
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11320H
5711
Ryzen 7 5825U +23%
7027
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11320H и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 июня 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Barcelo
Номер модели i7-11320H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.5-3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25-32x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1350 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11320H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11320H Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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