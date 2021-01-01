Главная > Сравнения CPU > Core i5 1135G7 vs Ryzen 3 3250U

Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1291 и 646 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • На 11% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +168%
2030
Ryzen 3 3250U
757
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +41%
2749
Ryzen 3 3250U
1951
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +131%
9897
Ryzen 3 3250U
4284
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +100%
1307
Ryzen 3 3250U
654
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +139%
3691
Ryzen 3 3250U
1544

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen+
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i5 1135G7
2. Intel Core i7 1160G7 или Intel Core i5 1135G7
3. AMD Ryzen 5 3500U или AMD Ryzen 3 3250U
4. AMD Ryzen 3 2200G или AMD Ryzen 3 3250U
5. AMD Ryzen 3 4300U или AMD Ryzen 3 3250U
6. Intel Core i3 10110U или AMD Ryzen 3 3250U
7. Intel Pentium Gold 6405U или AMD Ryzen 3 3250U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3250U или Intel Core i5 1135G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях