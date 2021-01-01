Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1291 и 646 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
- На 11% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +65%
512
310
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +168%
2030
757
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +41%
2749
1951
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +131%
9897
4284
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +100%
1307
654
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +139%
3691
1544
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen+
|Номер модели
|i5-1135G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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