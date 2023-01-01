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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 3 7330U

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 3 7330U
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 3 7330U

Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 3 7330U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7330U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7330U and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 1041 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7330U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +22%
1348
Ryzen 3 7330U
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +15%
5081
Ryzen 3 7330U
4419
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7
2743
Ryzen 3 7330U +12%
3072
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
10036
Ryzen 3 7330U +18%
11880
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +26%
1326
Ryzen 3 7330U
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +25%
4642
Ryzen 3 7330U
3719
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 3 7330U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-1135G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Сокет BGA-1449 FP6
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 8
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Ryzen 3 7330U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200
- LPDDR4-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 3 7330U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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