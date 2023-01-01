Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 3 7330U
Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 3 7330U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7330U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 1041 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7330U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +22%
1348
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +15%
5081
4419
Passmark CPU (одноядерный)
2743
Ryzen 3 7330U +12%
3072
Passmark CPU (многоядерный)
10036
Ryzen 3 7330U +18%
11880
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +26%
1326
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +25%
4642
3719
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 3 (Cezanne)
|Номер модели
|i5-1135G7
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-24x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|128
|TMUs
|40
|8
|ROPs
|20
|4
|Вычислительные блоки
|80
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR4-3200
- LPDDR4-4267
| - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт AMD Ryzen 3 7330U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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