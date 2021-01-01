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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1267 и 913 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +16%
2789
Ryzen 5 3400G
2394
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +8%
10250
Ryzen 5 3400G
9531
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +18%
4217
Ryzen 5 3400G
3579

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 149 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen+
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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