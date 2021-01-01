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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 5 3450U

Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 5 3450U
AMD Ryzen 5 3450U

Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 5 3450U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3450U and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 20% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +34%
2749
Ryzen 5 3450U
2052
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +35%
9897
Ryzen 5 3450U
7345
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 5 3450U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 1 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen+
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 5 3450U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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