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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 7 3750H

Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +12%
1984
Ryzen 7 3750H
1765
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +37%
2905
Ryzen 7 3750H
2124
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +25%
10379
Ryzen 7 3750H
8330
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +49%
5063
Ryzen 7 3750H
3406

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2019
Цена в момент релиза - 1100 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen+
Номер модели i7-1135G7 -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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