Главная > Сравнения CPU > Core i5 1135G7 vs Ryzen 7 5825U

Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1510 и 1321 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7
2748
Ryzen 7 5825U +10%
3031
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
10163
Ryzen 7 5825U +75%
17794
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7
1332
Ryzen 7 5825U +14%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7
4427
Ryzen 7 5825U +59%
7052
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Barcelo
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 5 4500U
2. Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 5 5600H
3. Intel Core i5 1135G7 и i7 1065G7
4. Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 5 5600U
5. Intel Core i5 1135G7 и i5 11300H
6. AMD Ryzen 7 5825U и Intel Core i7 1165G7
7. AMD Ryzen 7 5825U и Intel Core i7 11800H
8. AMD Ryzen 7 5825U и Apple M1
9. AMD Ryzen 7 5825U и Intel Core i7 12800H
10. AMD Ryzen 7 5825U и Intel Core i7 1195G7

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i5 1135G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры