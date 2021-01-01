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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 Pro 4750G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4750G and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750G пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
10250
Ryzen 7 Pro 4750G +106%
21067
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.9-2.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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