Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 5850U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 46% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1353
1407
Cinebench R23 (многоядерный)
5103
Ryzen 7 Pro 5850U +71%
8722
Passmark CPU (одноядерный)
2750
Ryzen 7 Pro 5850U +16%
3178
Passmark CPU (многоядерный)
10205
Ryzen 7 Pro 5850U +90%
19361
Geekbench 5 (одноядерный)
1343
1417
Geekbench 5 (многоядерный)
4397
Ryzen 7 Pro 5850U +41%
6220
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|16 марта 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 3
|Номер модели
|i5-1135G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-24x
|19x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|512
|TMUs
|40
|32
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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