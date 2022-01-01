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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 6850U с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6850U and 1135G7
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 6850U
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1530 и 1313 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
10026
Ryzen 7 Pro 6850U +137%
23737
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 20 апреля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Rembrandt
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 27x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 640 768
TMUs 40 48
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Ryzen 7 Pro 6850U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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