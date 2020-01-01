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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 9 4900H
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7
1984
Ryzen 9 4900H +119%
4343
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
10379
Ryzen 9 4900H +87%
19379
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +16%
1361
Ryzen 9 4900H
1178
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7
5063
Ryzen 9 4900H +34%
6777

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i7-1135G7 -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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