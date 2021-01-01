Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или AMD Ryzen 9 5900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.