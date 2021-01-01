Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- На 73% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 28 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 80EU
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 1267 баллов
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
526
Ryzen 9 5950X +19%
626
Cinebench R20 (многоядерный)
1890
Ryzen 9 5950X +444%
10276
Passmark CPU (одноядерный)
2789
Ryzen 9 5950X +26%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
10250
Ryzen 9 5950X +354%
46573
Geekbench 5 (одноядерный)
1288
Ryzen 9 5950X +34%
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
4217
Ryzen 9 5950X +308%
17204
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|799 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 3
|Номер модели
|i5-1135G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|16
|Количество потоков
|8
|32
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-24x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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