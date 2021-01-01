Главная > Сравнения CPU > Core i5 1135G7 vs Ryzen 9 5950X

Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • На 73% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 28 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 80EU
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 1267 баллов
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7
1890
Ryzen 9 5950X +444%
10276
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7
2789
Ryzen 9 5950X +26%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
10250
Ryzen 9 5950X +354%
46573
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7
1288
Ryzen 9 5950X +34%
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7
4217
Ryzen 9 5950X +308%
17204

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 799 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 3
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Нет

Производительность

Количество ядер 4 16
Количество потоков 8 32
Частота 0.9-2.4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 34x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 4500U против Intel Core i5 1135G7
2. Intel Core i7 1165G7 против i5 1135G7
3. Intel Core i5 10210U против i5 1135G7
4. Intel Core i5 1035G7 против i5 1135G7
5. Intel Core i5 1130G7 против i5 1135G7
6. AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 9 5950X
7. AMD Ryzen 9 3950X против Ryzen 9 5950X
8. Intel Core i9 10900 против AMD Ryzen 9 5950X
9. Intel Core i9 10940X против AMD Ryzen 9 5950X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i5 1135G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях