Главная > Сравнения CPU > Core i5 1135G7 vs Ryzen 9 5980HX

Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 9 5980HX

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 9 5980HX
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 9 5980HX

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или AMD Ryzen 9 5980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5980HX and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • На 48% ниже чем у Ryzen 9 5980HX пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HX
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1489 и 1301 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7
5031
Ryzen 9 5980HX +136%
11875
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
10133
Ryzen 9 5980HX +135%
23800
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 9 5980HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Cezanne
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Ryzen 9 5980HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 9 5980HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 4500U или Core i5 1135G7
2. Core i7 1165G7 или Core i5 1135G7
3. Core i5 10210U или Core i5 1135G7
4. Core i5 1035G7 или Core i5 1135G7
5. Core i5 1130G7 или Core i5 1135G7
6. Ryzen 9 5950X или Ryzen 9 5980HX
7. Ryzen 7 5800H или Ryzen 9 5980HX
8. Core i7 11800H или Ryzen 9 5980HX
9. Ryzen 9 5900HS или Ryzen 9 5980HX
10. Core i9 11900H или Ryzen 9 5980HX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5980HX или Intel Core i5 1135G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры