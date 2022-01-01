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Intel Core i5 1135G7 против Celeron J4125

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Celeron J4125
Intel Core i5 1135G7
Intel Celeron J4125

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный Celeron J4125 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1321 и 447 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • На 64% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +133%
2748
Celeron J4125
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +236%
10163
Celeron J4125
3023
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +196%
1332
Celeron J4125
450
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +201%
4427
Celeron J4125
1470
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Gemini Lake Refresh
Номер модели i5-1135G7 J4125
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 9-24x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 640 96
TMUs 40 12
ROPs 20 2
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 4.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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