Intel Core i5 1135G7 против Celeron J4125
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный Celeron J4125 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- В 3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1321 и 447 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron J4125
- На 64% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1346
Cinebench R23 (многоядерный)
5077
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +133%
2748
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +236%
10163
3023
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +196%
1332
450
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +201%
4427
1470
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|i5-1135G7
|J4125
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|9-24x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|300 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|96
|TMUs
|40
|12
|ROPs
|20
|2
|Вычислительные блоки
|80
|12
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|4.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|6
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.2
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