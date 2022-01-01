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Intel Core i5 1135G7 против Celeron N4120

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Celeron N4120
Intel Core i5 1135G7
Intel Celeron N4120

Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или Celeron N4120 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4120 and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 444 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4120
  • На 79% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +200%
1346
Celeron N4120
449
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +374%
5071
Celeron N4120
1069
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +150%
2747
Celeron N4120
1098
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +301%
10055
Celeron N4120
2509
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +197%
1322
Celeron N4120
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +201%
4667
Celeron N4120
1549
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и Celeron N4120

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Gemini Lake Refresh
Номер модели i5-1135G7 N4120
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 9-24x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 700 МГц
Шейдерные блоки 640 96
TMUs 40 12
ROPs 20 2
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Celeron N4120
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Celeron N4120
Версия PCI Express 4.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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