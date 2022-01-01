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Intel Core i5 1135G7 против Celeron N4500

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Celeron N4500
Intel Core i5 1135G7
Intel Celeron N4500

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1321 и 608 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • На 79% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +196%
1346
Celeron N4500
455
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +612%
5077
Celeron N4500
713
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +116%
2748
Celeron N4500
1270
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +438%
10163
Celeron N4500
1889
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +119%
1332
Celeron N4500
609
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +296%
4427
Celeron N4500
1117
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Jasper Lake
Номер модели i5-1135G7 N4500
Сокет BGA-1449 BGA-1338
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 16
TGP 15 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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Комментарии

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