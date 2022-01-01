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Intel Core i5 1135G7 против Celeron N5100

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Celeron N5100
Intel Core i5 1135G7
Intel Celeron N5100

Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или Celeron N5100 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1321 и 610 баллов
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • На 79% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +182%
5077
Celeron N5100
1803
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +98%
2748
Celeron N5100
1391
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +219%
10163
Celeron N5100
3190
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +118%
1332
Celeron N5100
611
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +165%
4427
Celeron N5100
1668
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Jasper Lake
Номер модели i5-1135G7 N5100
Сокет BGA-1449 BGA-1338
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics 24 EUs

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 24 EUs
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц 800 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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1. Ryzen 5 5500U или Core i5 1135G7
2. Ryzen 7 5800H или Core i5 1135G7
3. Ryzen 7 5700U или Core i5 1135G7
4. Ryzen 3 5300U или Core i5 1135G7
5. Apple M1 или Core i5 1135G7
6. Core i3 1005G1 или Celeron N5100
7. Pentium Silver N5000 или Celeron N5100
8. Celeron J4025 или Celeron N5100
9. Pentium Silver N6005 или Celeron N5100

Комментарии

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