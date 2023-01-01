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Intel Core i5 1135G7 против i3 12100F

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i3 12100F

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный i3 12100F на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 80EU
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1313 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
9959
Core i3 12100F +43%
14211
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Alder Lake
Номер модели i5-1135G7 i3-12100F
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1449 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 58 Вт
Макс. TDP (Boost) - 89 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Core i3 12100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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