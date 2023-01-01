Intel Core i5 1135G7 против i3 12100F
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный i3 12100F на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 80EU
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1313 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1337
Core i3 12100F +21%
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
5000
Core i3 12100F +68%
8398
Passmark CPU (одноядерный)
2697
Core i3 12100F +30%
3495
Passmark CPU (многоядерный)
9959
Core i3 12100F +43%
14211
Geekbench 5 (одноядерный)
1311
Core i3 12100F +28%
1673
Geekbench 5 (многоядерный)
4609
Core i3 12100F +37%
6297
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i5-1135G7
|i3-12100F
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Нет
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-24x
|33x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|58 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|89 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|640
|-
|TMUs
|40
|-
|ROPs
|20
|-
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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