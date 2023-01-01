Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный i3 12100F на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.