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Intel Core i5 1135G7 против i3 1305U

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Core i3 1305U
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i3 1305U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или i3 1305U с 5-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1305U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1305U and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i3 1305U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1532 и 1313 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7
1348
Core i3 1305U +23%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +18%
5081
Core i3 1305U
4311
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7
1326
Core i3 1305U +16%
1534
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и i3 1305U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Raptor Lake
Номер модели i5-1135G7 i3-1305U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 1
Потоков 8 2
Частота 0.9-2.4 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 5
Количество потоков 8 6
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Core i3 1305U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200
- LPDDR4-4267		 - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Core i3 1305U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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