Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 2.4 ГГц или десктопный i3 6100 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.