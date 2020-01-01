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Intel Core i5 1135G7 против i3 6100

Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 2.4 ГГц или десктопный i3 6100 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6100 and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 5 лет позже чем соперник
  • На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +119%
1984
Core i3 6100
908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +31%
2905
Core i3 6100
2220
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +153%
10379
Core i3 6100
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +140%
5063
Core i3 6100
2106

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и i3 6100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 сентября 2015
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Skylake
Номер модели i7-1135G7 i3-6100
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Core i3 6100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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