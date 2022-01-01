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Intel Core i5 1135G7 против i5 10210Y

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Core i5 10210Y
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 10210Y

Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 10210Y на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210Y and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1321 и 901 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210Y
  • На 75% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 7 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +109%
10163
Core i5 10210Y
4857
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и i5 10210Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Amber Lake-Y
Номер модели i5-1135G7 i5-10210Y
Сокет BGA-1449 BGA-1377
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.4 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Core i5 10210Y
0.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Core i5 10210Y
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 10
Расширенные инструкции - SSE4.1

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Комментарии

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