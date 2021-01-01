Intel Core i5 1135G7 против i5 10310U
Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1310 и 977 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
- На 11% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +15%
504
438
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +32%
1966
1489
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +14%
2727
2396
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +43%
9934
6956
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +33%
1298
976
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +39%
4313
3104
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|13 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i5-1135G7
|i5-10310U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.8-2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|22x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт Intel Core i5 10310U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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