Intel Core i5 1135G7 против i5 10400F
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или десктопный i5 10400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- На 57% ниже чем у Core i5 10400F пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1267 и 1101 балл
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 80EU
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +21%
526
435
Cinebench R20 (многоядерный)
1890
Core i5 10400F +73%
3277
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +6%
2789
2629
Passmark CPU (многоядерный)
10250
Core i5 10400F +23%
12583
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +15%
1288
1116
Geekbench 5 (многоядерный)
4217
Core i5 10400F +43%
6032
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|157 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-1135G7
|i5-10400F
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-24x
|29x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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