Главная > Сравнения CPU > Core i5 1135G7 vs Core i5 11260H

Intel Core i5 1135G7 против i5 11260H

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 11260H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.382 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake H45
Номер модели i5-1135G7 i5-11260H
Сокет BGA-1449 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 21-26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7 +269%
1.41 терафлопс
Core i5 11260H
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i5 1135G7 и Core i7 1065G7
2. Core i5 1135G7 и Ryzen 5 4600H
3. Core i5 1135G7 и Core i7 1160G7
4. Core i5 1135G7 и Ryzen 7 4700U
5. Core i5 1135G7 и Core i5 1035G1
6. Core i5 11260H и Core i7 10750H
7. Core i5 11260H и Core i5 10300H
8. Core i5 11260H и Core i7 11800H
9. Core i5 11260H и Ryzen 9 5900HS
10. Core i5 11260H и Core i7 11370H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11260H или i5 1135G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры