Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 3 4300G
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 3 4300G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1126 баллов
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
- На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300G
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1348
Cinebench R23 (многоядерный)
9644
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +20%
3069
2553
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +59%
17210
10820
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +36%
1533
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +66%
7184
4326
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|17 марта 2021
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11400
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1700 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|24
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400
|Сайт AMD Ryzen 3 4300G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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