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Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 3 4300GE

Intel Core i5 11400
VS
AMD Ryzen 3 4300GE
Intel Core i5 11400
AMD Ryzen 3 4300GE

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 3 4300GE с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300GE and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1149 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300GE
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 46% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400 +11%
1348
Ryzen 3 4300GE
1209
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400 +66%
9644
Ryzen 3 4300GE
5797
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +20%
3069
Ryzen 3 4300GE
2567
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +51%
17210
Ryzen 3 4300GE
11410
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +32%
1533
Ryzen 3 4300GE
1159
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +53%
7184
Ryzen 3 4300GE
4709
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и AMD Ryzen 3 4300GE

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 17 марта 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i5-11400 -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1700 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 48 24
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 24 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400
0.35 терафлопс
Ryzen 3 4300GE
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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6. AMD Ryzen 5 5600G или Ryzen 3 4300GE

Комментарии

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