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Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 3 5300G

Intel Core i5 11400
VS
AMD Ryzen 3 5300G
Intel Core i5 11400
AMD Ryzen 3 5300G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300G and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1526 и 1378 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400 +21%
1330
Ryzen 3 5300G
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400 +257%
9446
Ryzen 3 5300G
2646
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +24%
17325
Ryzen 3 5300G
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +11%
1521
Ryzen 3 5300G
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +44%
7205
Ryzen 3 5300G
4989

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и AMD Ryzen 3 5300G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 17 марта 2021 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 182 долларов 150 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i5-11400 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 40x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 48 24
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11400
0.35 терафлопс
Ryzen 3 5300G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт AMD Ryzen 3 5300G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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