Главная > Сравнения CPU > Core i5 11400 vs Ryzen 5 3400G

Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i5 11400
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i5 11400
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 913 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +146%
8788
Ryzen 5 3400G
3579

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 17 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза 182 долларов 149 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i5-11400 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i5 11400
2. Intel Core i5 10400 vs i5 11400
3. Intel Core i5 10400F vs i5 11400
4. Intel Core i5 11400F vs i5 11400
5. AMD Ryzen 5 3600 vs Ryzen 5 3400G
6. Intel Core i5 10400 vs AMD Ryzen 5 3400G
7. Intel Core i5 10400H vs AMD Ryzen 5 3400G
8. Intel Core i5 10400F vs AMD Ryzen 5 3400G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3400G или Intel Core i5 11400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях