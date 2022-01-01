Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: десктопный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1369 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1334
Ryzen 5 5600H +2%
1360
Cinebench R23 (многоядерный)
9606
Ryzen 5 5600H +3%
9931
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +2%
3024
2951
Passmark CPU (многоядерный)
17096
17074
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +11%
1509
1360
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +18%
7101
6020
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|17 марта 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i5-11400
|-
|Сокет
|LGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|24
|7
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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