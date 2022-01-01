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Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 11400
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 11400
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: десктопный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1369 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +11%
1509
Ryzen 5 5600H
1360
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +18%
7101
Ryzen 5 5600H
6020
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 17 марта 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Cezanne
Номер модели i5-11400 -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11400
0.35 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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